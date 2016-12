Kaolack, 25 dec (APS) - Le ministre de la Culture et de la communication, Mbagnick Ndiaye a annoncé, samedi à Kaolack, la volonté de son département d’inscrire le Festival international des arts et culture du Saloum (FINTARTS) dans l’agenda culturel national.





"Le ministère de la Culture et de la Communication va renforcer

la subvention octroyée à ce festival, s’impliquer davantage dans son organisation" a-t-il déclaré à la cérémonie d’ouverture du FINTARTS au stadium Lamine Guèye.

"Le FINTARTS sera inscrit en lettres d’or dans le cadre de

l’agenda culturel et nous allons faire en sorte que le patrimoine culturel du Sine et du Saloum soit identifié, restauré, protégé davantage et sauvegardé pour les générations futures", a-t-il ajouté.

Ont pris part au lancement du 7-e FINTARTS, le président du conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye, les autorités administratives régionales et des acteurs culturels de la région.



Le ministre de la Culture a félicité le conseil départemental de Kaolack, organisateur de ce festival, sur son choix de relancer le FINTARTS qui, selon lui, entre dans le cadre de la "décentralisation de l’action culturelle souhaitée par le président de la République, Macky Sall".



Pour sa part, le président du conseil départemental, Baba Ndiaye, s’est félicité de la décision ministérielle d’inscrire le FINTARTS dans l’agenda culturel national.



"Notre volonté de relancer le Festival international des

arts et cultures du Saloum est une réponse à l’ambition des acteurs culturels de Kaolack (...)" a-t-il relevé.



"Organisé par le conseil départemental, le FINTARTS, n’est

pas seulement destiné aux populations du département de Kaolack, il est un événement régional auquel je voudrais inviter l’ensemble des maires, des présidents de départements de la région", a précisé M. Ndiaye.



Prévue ce week-end, la 7eme édition du FINTARTS a comme thème : "Arts et Développement durable : réchauffement climatique et préservation de l’environnement".



La journée du samedi a été marquée par un grand carnaval organisé à travers les grandes artères de la ville, par la prestation des diversités culturelles du Saloum et la décoration d’illustres acteurs

culturels du Saloum au stadium.

Un grand podium de Rap est prévu ce dimanche.

Lancé en 2008, le FINTARTS est un événement culturel qui s’inscrit dans un cadre plus global de promotion de la création artistique sous toutes ses formes.