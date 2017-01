Gandiaye, (Kaolack) 22 jan (APS) – Le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, a promis une subvention de 5 millions de frs CFA aux associations de chefs coutumiers pour prendre en charge leur fonctionnement.

"Toutes les associations ou regroupements de chefs traditionnels du pays peuvent bénéficier de cette subvention de 5 millions de francs CFA à condition qu’ils s’organisent en structure", a-t-il précisé, samedi à Gandiaye, lors d’une rencontre avec les chefs coutumiers

du Saloum.

Le grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, accompagné d’une forte délégation, a pris part à cette rencontre.

Selon lui, "les chefs coutumiers et traditionnels doivent s’organiser en association pour pouvoir jouer un rôle important au sein du ministère de la Culture et de la Communication et la nation’’.

"Ils ont toujours joué un rôle extrêmement important dans la stabilisation du pays et ce rôle, ils peuvent continuer à le jouer auprès du chef de l’Etat. C’est pourquoi, nous avons décidé au niveau du ministère de la Culture et de la Communication de les accompagner à s’organiser en groupements", a-t-il ajouté.

Le ministre de la Culture et de la Communication a estimé que cette rencontre avec les chefs traditionnels du Sénégal visant à les repositionner dans le dispositif culturel et social est "une démarche extrêmement importante".

Il a fait part de son ambition de créer des cadres de rencontres entre les chefs traditionnels et coutumiers du Sénégal. Dans cette perspective, Mbagnick Ndiaye a annoncé une rencontre entre les chefs traditionnels du Saloum et de la Casamance dans les prochains jours.

"En dehors de la Casamance, nous irons à la rencontre des chefs coutumiers du Fouta, du Boundou, un peu partout dans le pays pour les accompagner dans leur réorganisation", a promis le ministre de la Culture et de la Communication.