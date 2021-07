Dakar, 2 juil (APS) - L’ambassadeur d’Allemagne au Sénégal, Stéphan Röke, a inauguré, vendredi, un espace dédié aux artistes et dénommé ’’Penc 1.9’’ sur l’île de Ngor , a constaté l’APS.



La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre-conseiller culturel El Hadji Kassé, du PCA de l’Apix, Abdou Fall, et du professeur Magueye Kassé, entre autres.

’’L’échange entre les pays sur le plan culturel est important, car on est loin d’un monde pacifique’’, a dit l’ambassadeur ’’honoré’’ d’ouvrir ce lieu.



Cet espace de rencontre est ’’un lieu de réflexion et de partage entre acteurs de divers horizons sur des sujets majeurs et sur les différentes questions qui interpellent notre société’’, a expliqué son concepteur l’artiste Abdoulaye Diallo communément appelé ’’Le berger de l’île de Ngor’’.

’’Penc 1.9’’ (Transcription de quelle humanité pour demain) est un lieu ’’multidimensionnel’’, selon le professeur Magueye Kassé.

Le lieu dédié au théâtre, au cinéma, à la littérature, la musique, etc, est composé de quatre espaces : l’espace d’exposition dédié à l’artiste Saliou Ndiongue décédé en 2020 de 600 mètre carrés avec quatre chambres pour des résidences d’artiste.

Il y a aussi le ’’Eutu Kocc Barma’’ présenté comme un atelier des artistes et la bibliothèque Sembene Ousmane avec un fond documentaire de quatre mille livres et une salle de réunion et de prière.

’’Quant on voit tous les violences dont l’actualité n’est pas avare, les valeurs sociales et traditionnelles perdre leur force, on peut légitimement se poser la question quelle humanité pour demain ?’’, s’est interrogé l’artiste.

Il a estimé que ’’Penc 1.9’’ est ’’un viatique au service de l’humanité’’.

’’Ce lieu va servir à revisiter nos humanités’’, a dit Abdoulaye Diallo.

FKS/OID/AKS