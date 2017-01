Dakar, 10 jan (APS) – L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon au Sénégal, Onanga Ndiaye, a vanté, mardi à Dakar, les charmes et la beauté des paysages de son pays, dont les délégations africaines doivent selon lui visiter la faune et la flore pendant la CAN 2017 qui débute le 14 janvier prochain.



‘’La Coupe d’Afrique des Nations est une occasion pour l’ensemble des délégations, supporters ou toute autre personne de visiter la faune, la flore et les différents parcs nationaux reconnus au niveau mondial’’, a indiqué l’ambassadeur Onanga Ndiaye, invité de la rédaction de l’APS. Le diplomate gabonais assure que l’offre touristique de son pays va plaire à tout visiteur.