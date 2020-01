Dakar, 30 jan (APS) - La commune de Gorée, au large de Dakar, a décerné jeudi la ’’Médaille de pèlerin et ambassadeur de la paix’’ aux présidents des assemblées nationales du Gabon, du Québec et de la Wallonie-Bruxelles, respectivement Faustin Boukoubi, François Paradis et Rudy Demotte, a appris l’APS.





Cette distinction leur a été remise par Tidiane Camara, directeur de cabinet du maire de la commune Augustin Senghor lors d’une excursion à Gorée, marquant la fin de la réunion du Bureau de l’Assemblée parlementaire de la francophonie que Dakar a abrité durant deux jours (28-29 janvier).





Au nom du maire de Gorée, M. Camara se dit ’’fier’’ de recevoir ces personnalités sur cette ’’île remplie d’histoire africaine, compte tenu de l’esclavage’’.





Tidiane Camara a expliqué que ’’cette médaille est souvent donnée à des chefs d’Etat ou de grandes personnalités qui viennent visiter Gorée, pour faire d’eux des ambassadeurs qui vont porter un message de paix afin que des barbaries humaines comme l’esclavage ne se reproduisent jamais’’.





’’Gorée, une commune insulaire de quelque 1800 habitants sur 27 hectares a le privilège d’accueillir de grandes personnalités de passage au Sénégal’’, s’est félicité Tidiane Camara. Ce qui constitue selon lui ’’une bonne occasion de leur faire porter ce message de paix’’.