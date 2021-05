Dakar, 20 mai, (APS) - L’Etat doit prendre en compte le secteur culturel dans la formulation des politiques d’emploi des jeunes, a estimé, jeudi, le président de la Commission culture et communication de l’Assemblée nationale Samba Demba Ndiaye.



’’La culture est un secteur porteur d’emplois sur lequel l’Etat du Sénégal doit compter dans la formulation de politiques d’employabilité des jeunes’’ compte tenu du dynamisme de cette catégorie d’âge dans les différentes expressions artistiques, a soutenu le député.



Il s’exprimait en marge d’une visite guidée au Grand théâtre national.



Samba Demba Ndiaye qui était accompagné de quelques membres de sa Commission, du directeur et de la PCA du Grand théâtre a notamment salué le dynamisme et l’ambition de l’équipe à la tête de cet édifice culturel.



M. Ndiaye s’est aussi félicité des différentes installations du bâtiment, allant des aménagements scéniques, aux équipements techniques en passant par le système de sécurité et d’incendie.



Le Directeur général du Grand Théâtre national Ansoumana Sané qui s’est réjoui de cette visite de députés a insisté sur les défis auxquels doit faire face cette infrastructure qui a fêté cette année ses dix ans d’existence.



’’Nous évoluons dans un environnement (technologie) qui est en perpétuelle mutation. En cela nous sommes condamnés à réussir notre passage de l’analogie vers le numérique’’, a souligné M. Sané.



Selon lui, ’’la vocation n’est pas seulement de faire du théâtre, mais aussi d’accompagner la production cinématographique’’, ajoutant que ’’le Grand Théâtre dispose déjà d’un écran de cinéma de dimension standardisée (15m/15) qui n’attend que cette technologie’’.



​Ansoumana Sané a par ailleurs invité les parlementaires à accompagner les efforts de ’’redynamisation du réseau des artistes’’ avec les pays limitrophes à travers notamment un instrument comme la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest.