Nguidjilone (Matam), 26 déc (APS) - La première édition du Festival de Nguidjilone a pris fin, dimanche soir, dans cette commune du département de Matam (nord), sous la présidence de Diatourou Ndiaye, directeur de cabinet du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.







À l’initiative de l’Association pour le développement du village de Nguidjilogne (ADVN), cette manifestation dénommée "Nguidjilone Vision" (23, 24 et 25 décembre), portait sur le thème "Nguidjilone, rôle et place dans le PSE".



Ce festival a été marqué par des régates, chants et danses traditionnels, en droite ligne de l’ambition de ses initiateurs qui comptent en faire "un moment de réflexion et retrouvailles des fils du terroir pour prendre en main la destinée de leur localité", selon la formule de son coordonnateur, Chérif Amadou Konté.



Des moulins ont été remis aux groupements féminins de la commune et du matériel sanitaire au poste santé local, au nom de l’Association pour le développement du village de Nguidjilogne (ADVN).



Créée en 1983, avec des sections un peu partout dans le monde, "l’ADVN a largement contribué à la construction de forages, de collèges, d’écoles primaires, de dispensaires, de marchés" et a contribué à "la réhabilitation de beaucoup d’infrastructures locales", a déclaré Diatourou Ndiaye.



"Avec le Programme d’urgence de développement (PUDC) qui est logé dans le PSE, le Dandé Mayo sera bientôt désenclavé avec le bitumage du tronçon Oréfondé -Waoundé, une promesse faite par le président Maky Sall aux populations de ces localités", a rappelé M. Ndiaye.