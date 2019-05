Dakar, 29 mai (APS) – La photographe québécoise, Erika Nimis, invite, à travers ses séries de clichés exposés, mardi, au village des arts à Dakar, à prendre conscience de l’importance de l’arbre surtout en milieu urabain.

"Regardons les arbres. Parce qu’on a tendance quand on évolue dans la ville que ce soit à Dakar ou à Montréal, d’oublier qu’ils sont là, ils sont dans des états parfois accroupis, coupés, mort ou demi-mort ou très vivant. On ne les regarde plus pourtant on s’en sert, ils nous donnent de l’ombre et de l’oxygène", fait remarquer la photographe.

Les photographies prises à Dakar, à Saint-Louis et en Casamance durant sa résidence démarrée début avril, mettent en exergue l’arbre qui selon l’artiste "a tendance à être oublié".

La série intitulée "l’arbre du savoir" montre des photos prises à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar où les étudiants se réfugient dans des espaces fleuris pour s’isoler et réviser leurs enseignements.

Celle intitulée "flore" est un regard croisé entre des images d’archives publiées dans les années 1970 par le laboratoire de botanique de l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) et celles urbaines prises dans un jardin botanique à Saint-Louis et dans les rues de Dakar.

La photographe québécoise par ailleurs historienne a fait un jeu de couleurs, de formes et de matières en comparant les clichés. Elle a exploré aussi les écorces d’arbres dans une série de clichés à côté d’autres arbres fruitiers de la Casamance pour montrer l’économie qu’il y a autour.

Cinq autres artistes participent à cette exposition de restitution. Il s’agit des peintres Louis Bassène, Daouda Ndiaye, feu Ismaïla Manga, le photographe Touré Mandémory et Romain Morizzon. Ce dernier a proposé une installation intitulée "l’arbre 3.0" fait à partir d’une calebasse et des jeux de lumière.

Ce travail de recherche de l’artiste québécoise Erika Nimis est "le fruit du dynamisme de la coopération entre le Québec et le Sénégal", a indiqué le directeur des arts, Abdoulaye Koundoul.

"La signature de l’+Entente+ portant sur l’échange d’artistes et d’ateliers-résidences entre le Sénégal et le Québec se situe, à n’en pas douter dans le droit fil d’une tradition de compagnonnage", a-t-il souligné.

La peintre sénégalaise Amy Célestine Dione a séjourné au Québec dans le cadre de cet échange culturel entre les deux pays. Selon le directeur des arts, la jeune photographe Ina Thiam de "Africulturban" sera la deuxième personne à y aller.

M. Koundoul a plaidé pour une augmentation du nombre d’artistes bénéficiaires devant l’attaché aux affaires éducatives et culturelles de la délégation générale du Québec à Dakar, Philippe Alarie.