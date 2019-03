Dakar, 6 mars (APS) - La journaliste et critique de cinéma Fatou Kine Sène, nouvellement élue à la tête de la Fédération africaine des critiques de cinéma (FACC), a déclaré ce mercredi, dans un entretien avec l’APS, vouloir faire de la valorisation des productions africaines à travers l’écrit et l’audiovisuel son cheval de bataille.

Fatou Kine Sène, journaliste culturelle à l’Agence de presse sénégalaise (APS), a été élue présidente de la FACC le 28 février à Ouagadougou, en marge de la 26ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco, 23 février- 2 mars), devenant ainsi la première femme à occuper ce poste.

"Présidente actuelle de l’Association sénégalaise des critiques de cinéma et ancienne secrétaire générale adjointe de la FACC, Fatou Kiné Sène vient avec une expérience avérée en matière de presse culturelle et de critique’’, indique la fédération dans un communiqué.

Élue pour un mandat de trois ans, la nouvelle présidente veut aussi inscrire son action dans une "redynamisation du pôle anglophone de la FACC’’ car, selon elle, "le côté anglophone de l’association est moins dynamique, comparé à celui arabophone et francophone.’’

Saluant les soutiens de l’Organisation internationale de la francophonie et d’Africalia (Belgique) à la FACC, la nouvelle présidente compte également s’investir pour mieux "faire valoir la FACC auprès des institutions africaines en amenant les organisations régionales et sous-régionales, notamment l’Union africaine, l’UEMOA et la CEDEAO, à mieux s’impliquer et faire des initiatives de la FACC les leurs.’’

De même, Fatou Kine Sène s’engage à apporter un regard critique et panafricain sur les cinématographies africaines.

La Fédération africaine des critiques de cinéma a été créée en 2004 à Tunis lors des Journées cinématographiques de Carthage. Elle est composée de quelque 350 journalistes culturels avec 33 associations (32 africaines et une autre de la diaspora), renseigne sa présidente.

Voicila composition du nouveau bureau exécutif de la FACC :



-Présidente : Fatou KINE SENE (Sénégal),



-1er Vice-Président : Ahmed Shawky (Egypte)



-2ème Vice-présidente : Fatoumata Sagnane (Guinée)

- Secrétaire général : Abraham Bayili (Burkina-Faso)

-Secrétaire générale Adjointe : Sahar El Echi (Tunisie)

- Trésorière générale : Pélagie NG’onana (Cameroun)

-Chargé de Communication : Charles Ayetan (Togo).



L’assemblée générale a élu également deux commissaires aux comptes : Renate Lemba (RDC) et Rodéric Dèdègnonhou (Bénin).