Dakar, 13 juil (APS) - Ce mercredi marquera le lancement d’une initiative en faveur de la promotion de la culture africaine et de son développement dénommée Action Africa Culture 55 (AAC55), annonce un communiqué parvenu à l’APS.

Le lancement prévu à 19h, heure de Paris (17:00 GMT), sera retransmis via la plateforme Streamyard et diffusé en direct sur Facebook et LinkedIn, précise le communiqué.

Il souligne que AAC55 est une ‘’initiative en faveur de la promotion de la culture africaine et de son développement en tant que secteur économique, à la fois vivier d’emploi et de croissance, et porteur de sens pour tous les pays du continent, francophones, anglophones, arabophones et lusophones.’’ Il ajoute qu’’’au-delà̀ des 54 Etats, le projet intègre la diaspora, décrite comme le 55ème acteur du continent, d’où le nom AAC55’’.

Ses initiateurs le présentent comme ‘’un projet indépendant et citoyen’’ et indiquent que leur méthode ‘’propose tout d’abord une année d’échanges et de réflexion autour des enjeux et des défis du secteur culturel en Afrique’’. Ils expliquent que ‘’ces travaux alimenteront la première édition du Sommet africain de la culture AAC55, prévue en décembre 2021 au Musée des Civilisations noires de Dakar au Sénégal, en partenariat avec l’UNESCO’’.

‘’À l’occasion du lancement de l’initiative, Fatimata Wane et Seynabou Dia, fondatrices du projet, recevront des artistes et acteurs culturels pour échanger sur leur vision de la culture africaine et partager leurs points de vue sur la diffusion des œuvres, l’accès du public à la culture, le statut des artistes sur le continent, la vie économique du secteur… ‘’

Elles présenteront également les trois étapes du processus devant mener au Sommet africain de la Culture de 2021.

AAC55 a pour ambition d’ouvrir une conversation permanente sur la culture en Afrique et ses enjeux.