Dakar, 9 déc (APS) - L’ Africulturban, G Hip Hop et la Maison des Cultures urbaines de Dakar vont procéder, jeudi, au lancement officiel du projet Sénégal Talents Campus, indique un communiqué transmis à l’APS.

’’Il s’agit du premier centre de formation professionnelle et technique aux métiers des Arts et de la Culture’’, explique t-on dans la même source.

La cérémonie de lancement est prévue à partir de 9h 45 au Musée des Civilisations Noires.

Elle sera présidée par le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, en présence de son homologue de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop, et du maire de la ville de Dakar, Soham El Wardini.

