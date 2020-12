El Hadj Ndatté Diop remplace à ce poste Oumy Régina Sambou, ancienne reporter de la radio privée Sud Fm et fondatrice du site "Africulturelle".

El Hadji Ndatté Diop, se disant "satisfait" du choix porté sur sa personne pour conduire désormais les destinées de l’Association de la presse culturelle du Sénégal, estime hériter d’une "lourde responsabilité".

Il s’agit de maintenir les acquis enregistrés par cette association, d’en faire plus au besoin, une tâche selon lui difficile, tellement Oumy Régina Sambou, par son action, "a légalisé et fait rayonner l’association".

"Aujourd’hui, l’APCS a connu une certaine notoriété, une crédibilité sur le plan national comme continental. Les défis sont là, nous allons essayer d’impliquer les jeunes journalistes passionnés de culture afin de les mobiliser autour des enjeux de la culture", a indiqué le président de l’APCS.

Selon lui, le défi que la nouvelle équipe sera appelée à relever consiste à faire en sorte que la culture occupe une place plus importante dans les rédactions.

"On dit souvent que dans les organes de presse, la culture est le parent pauvre. Nous allons aller à la rencontre des responsables des médias pour expliquer les enjeux de la culture pour le Sénégal et l’Afrique", a annoncé M. Diop.

El Hadji Ndatté Diop, ancien responsable du desk culture de la RFM, a couvert de nombreuses manifestations culturelles au Sénégal et en Afrique, parmi lesquelles le Festival panafricain du cinéma et de la télévision (FESPACO) et les Jeux de la Francophonie à Abidjan.

Nouveau bureau de l’APCS

Président : El Hadji Ndatté Diop (RFM)

Secrétaire général : Alioune Badara Mané (Africulturelle)

Secrétaire général adjointe : Mame Woury Thioubou (Le Quotidien)

Trésorière : Khadija Sy (2STV)

Chargée de la formation : Bigué Bob (Journal Enquête), avec comme adjointe Ana Rocha (RFM)

Chargée de l’organisation : Adama Aïdara Kanté (Vox Populi)

Chargée de la communication : Fatou Ndao Mbaye, avec comme adjointe Adama Djitome Diatta (Radio Chine internationale)

Dakar, 3 nov (APS) - Le journaliste El Hadji Ndatté Diop de la Radio Futurs médias (RFM, privée), a été élu mercredi à la tête de l’Association de la presse culturelle sénégalaise (APCS), à l’issue d’une assemblée générale, annonce un communiqué transmis jeudi à l’APS.