Dakar, 10 déc (APS) - La maire de la ville de Dakar a décidé de prendre en charge la formation de 25 filles aux métiers des arts et de la culture dans le cadre du projet ’’Sénégal Talents Campus’’ dont le lancement a eu lieu ce jeudi au Musée des Civilisations Noires.

’’Je soutiens ce projet en offrant une prise en charge de formation à une cohorte de 25 apprenantes en BTS, en administration culturelle cent pour cent féminin’’, a déclaré Soham El Wardini.

L’ Africulturban, G Hip Hop et la Maison des Cultures urbaines de Dakar ont procédé au lancement officiel du projet Sénégal Talents Campus. Il s’agit du premier centre de formation professionnelle et technique aux métiers des Arts et de la Culture.

La cérémonie était présidée par le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, en présence de son homologue de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop.

La maire dit avoir noté ‘’un grand intérêt’’ que Sénégal Talents Campus accorde à la dimension genre en offrant aux jeunes filles des opportunités de formation et d’accès à l’emploi aux métiers des arts et de la culture.

Elle a souligné que la formation est un des axes majeurs du partenariat entre la ville de Dakar et l’Association Urban Cultur Consulting à l’origine de la création de la maison des cultures urbaines.

Selon elle, ’’la ville de Dakar qui va abriter un des trois campus de ce centre de formation professionnelle et technique aux métiers des arts et de la culture va soutenir ce projet’’.

Mme Wardini a décidé d’offrir aux apprenants la possibilité d’effectuer des stages dans les 15 centres socio-culturels de la ville de Dakar.

Pour Malal Talla, Coordinateur de Sénégal Talents Campus à Guédiawaye, ‘’le hip hop sénégalais, c’est des solutions, une alternative à l’éducation, à la formation et à la réinsertion’’.