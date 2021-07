Kaolack, 1-er juil (APS) – Une cinquantaine de jeunes talents provenant de onze régions du Sénégal ont décroché chacun une bourse offerte par le projet ‘’Sunu Talents’’ afin de financer la production de vidéos démontrant leur créativité, a-t-on appris de la cheffe du projet.



’’Suite à la diffusion d’un appel à participation, des jeunes issus des régions de Thiès, Saint-Louis, Matam, Tambacounda, Ziguinchor, Diourbel, Sédhiou, Louga, Fatick, Kédougou et Kaolack ont reçu une bourse de création pour produire des vidéos afin de démontrer leur créativité’’, a notamment fait savoir Camille Seck.



Elle s’exprimait à une conférence de presse organisée à Kaolack en partenariat avec le centre culturel régional, dans le cadre d’une tournée de résidence artistique à travers le pays.



Cette rencontre a enregistré, entre autres, la présence de la directrice du centre culturel régional de Kaolack, Aby Faye, d’artistes et de coach participants à la résidence.



’’Le projet Sunu Talents vise à mettre en lumière les jeunes artistes du spectacle s’activant dans la musique, la danse et le théâtre issus des régions du Sénégal. Il s’agit d’un projet initié par Goethe –Institut Sénégal et financé par le programme ‘’Réussir au Sénégal’’ de la coopération allemande (GIZ)’’, a expliqué Camille Seck.



Elle a assuré que les jeunes talents issus des différentes régions du pays allaient être accompagnés tout au long du projet à travers un dispositif de formation visant à les rendre davantage professionnels.



Ces jeunes, a-t-elle précisé, ‘’vont acquérir des notions dans des domaines tels que la technique sonore, la régie spectacle ou encore le droit d’auteur’’.



’’Dans le cadre de résidences de création organisées en partenariat avec les centres culturels régionaux, les artistes sont encadrés de manière personnalisée par des coachs afin de pousser leur pratique plus loin’’, a assuré la cheffe du projet ‘’Sunu Talents’’, en ajoutant qu’un jury se réunira afin de choisir les finalistes à l’issue des résidences.



Les participants sélectionnés se produiront lors d’une grande finale diffusée à l’échelle nationale. ‘’Ils bénéficieront d’un soutien afin d’accroître leur visibilité à l’internationale’’, a promis Camille Seck.



’’Le projet Sunu Talents est un projet qui a été construite pour appuyer et mettre en lumière la scène artistique régionale. L’idée c’est de valoriser la diversité culturelle du Sénégal’’, a réagi la directrice du centre culturel régional de Kaolack, Aby Faye, avant de saluer son intervention dans la région de Kaolack.



