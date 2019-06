Dakar, 7 juin (APS) - La Conférence des parties à la Convention pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, a élu dans le groupe V le Burkina Faso, l’Ethiopie et le Sénégal au Comité intergouvernemental (CIG) de cet instrument, durant sa 7ème Session à Paris (4 au 7 juin).

"Pour notre pays il s’agit, après l’exercice d’un premier mandat de 2007 à 2011, peu après l’adoption de la Convention, d’un retour remarqué et unanimement approuvé par les Parties", indique un communiqué du ministère de la Culture et de la Communication reçu à l’APS.

Conduisant la délégation venue participer aux travaux, Demba Faye, directeur de Cabinet du ministre de la Culture et de la Communication, a marqué sa vive satisfaction et s’est réjoui de cette nouvelle opportunité pour notre pays d’apporter sa contribution à l’harmonisation des orientations stratégiques et plans d’actions des politiques culturelles à l’échelle mondiale.

Ce succès diplomatique vient s’ajouter à d’autres ayant permis au Sénégal de siéger au comité de la convention 2003 sur la sauvegarde du patrimoine immatériel, au conseil intergouvernemental du programme hydrologique international qu’il préside, au programme international pour le développement de la communication (PIDC), etc., souligne le communiqué.