Dakar, 9 jan (APS) – Le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, a invité, lundi à Dakar, le personnel de son département à s’investir davantage dans la maîtrise de la gestion axée sur les résultats (GAR), ’’un outil d’efficacité et de transparence’’, selon lui.

‘’La GAR, dont la méthode constitue un processus progressif, met l’accent sur l’apprentissage et la responsabilité’’, a-t-il expliqué en présidant l’ouverture d’un atelier de formation des agents de son ministère sur la GAR.

Le ministre de la Culture et de la Communication estime ‘’qu’il convient de noter l’inévitable remise en cause de manière permanente et la nécessité de consolider les connaissances dans ce domaine’’.

‘’Les outils que vous allez acquérir au cours de ce séminaire vous aideront surtout dans un contexte marqué par des mutations profondes de l’administration sénégalaise’’, a t-il encore lancé à l’endroit des participants.

Il les a par la suite invité à s’approprier, ‘’de manière efficace’’, la lettre de politique sectorielle (LPS) dont s’est doté son département, mais également les documents de programmation annuelle des dépenses, ainsi que les plans de travail.

Il a rappelé que cet atelier est le deuxièmement du genre après celui de la sensibilisation sur la GAR. Il a ensuite rappelé que les deux rencontres font suite à l’adoption par Sénégal de la loi de finances de 2011 qui transfère la gestion suivie vers la gestion axée sur les résultats.