Dakar, 17 juil (APS) – Le ministère de la Culture et de la Communication invite les responsables d’entreprises et d’initiatives culturelles à soumettre des demandes pour bénéficier d’un financement du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force-Covid-19).

’’Cette initiative a pour objectifs de préserver les emplois et de garantir la poursuite de l’action culturelle’’, précise-t-on dans le communiqué reçu à l’APS, vendredi.

Les événements culturels annulés ou reportés sont aussi concernés, notamment les spectacles, les festivals, tournées, des producteurs, des prestations sous contrats réguliers annulés et les subventions et sponsorings pour les projets engagés suspendus.

Il est prévu de ’’soutenir les entreprises culturelles et les initiatives culturelles particulièrement touchées et fragilisées par les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie’’, indique le ministre qui se dit ’’conscient de la gravité des effets de la Covid-19 et des conséquences dramatiques qu’elles ne manqueront d’entrainer dans le secteur’’.

Selon le communiqué, les acteurs culturels sont invités à déterminer les modalités pratiques de l’accompagnement de l’Etat.

Pour l’évènementiel, l’accompagnement concerne les dépenses engagées pour la communication, le transport, l’hébergement, les locations diverses et les avances sur cachet à hauteur d’un pourcentage qui sera défini par rubrique, souligne le document.

Sur les dix critères d’éligibilité exigés figurent l’existence de plus de cinq ans au 30 avril 2020 de l’entreprise culturelle qui doit aussi être en règle avec le fisc sénégalais et fournir les fiches de paie du personnel pour les mois de mars à juin 2020.

Les candidats ont jusqu’au 23 juillet prochain à 17 heures pour envoyer leur dossier.

Un comité composé de professionnels de la culture sera mis en place pour statuer sur les dossiers soumis et les demandeurs retenus seront informés par mail au plus tard le 28 juillet prochain de la suite réservée à leurs requêtes.

La création du FORCE Covid-19 a été annoncé par le président de la République Macky Sall en mars dernier après un appel à la solidarité nationale et internationale lancé dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus.