Dakar, 5 juin (APS) – La Fédération des couturiers et créateurs associés du Sénégal a rendu hommage à Moïse Ambroise Gomis, décédé vendredi à Dakar, le considérant comme ‘’l’une des personnes qui a fait la promotion de la mode et de la beauté sénégalaise’’ à travers l’évènement ‘’Miss Sénégal’’, pendant une vingtaine d’années.

Très tôt, il a tout fait pour faire rayonner les gens qui sont dans la mode et pour faire rayonner la beauté sénégalaise en créant +Miss Sénégal+ et Dieu sait que ce n’est pas toujours facile, mais il a tenu bon. C’est une grande perte’’, témoigne avec émotion la styliste Sadiya Guèye, présidente de la Fédération des couturiers et créateurs associés du Sénégal.

Malgré la tristesse qui envahit sa voix au bout du fil, elle a tenu à rendre hommage à celui qui, dit-elle, ‘’a laissé des empreintes dans le secteur de la mode’’.

La propriétaire du ‘’complexe Sadiya’’ estime pour sa part que personne ne s’est levé pour organiser des défilés de mode, pour montrer le talent des créateurs. Celle qui était à plusieurs reprises marraine de ‘’Miss Sénégal’’ sous le règne de Moïse Ambroise Gomis souligne que ce dernier faisait son travail avec plaisir.

‘’C’était une vocation chez lui’’, lance-t-elle.

‘’Moïse Ambroise Gomis fait partie de ceux qui ont fait ma promotion’’, raconte le styliste Amadou Diop de ‘’Da fashion’’, soulignant leur collaboration date depuis 2001 l’année où il était le lauréat du concours ‘’Les ciseaux d’or’’ qui mettait en exergue les couturiers, stylistes et modélistes du Sénégal.

‘’Tous les évènements de +Miss Sénégal+ je faisais partie des stylistes qui habillaient les miss. C’est une grande perte. C’était un homme de culture multidimensionnel, l’une des personnes qui a fait la promotion de la mode et de la beauté sénégalaise à travers +Miss Sénégal’’, rappelle Amadou Diop par ailleurs vice-président de la fédération des couturiers.

Il se rappelle aussi des nombreux voyages organisés à l’extérieur en Europe, en Afrique, en France à Marseille, au Togo, Côte d’Ivoire, etc., avec la ‘’Semaine de la mode sénégalaise’’, où il a encadré les créateurs et fait la promotion de la mode sénégalaise.

Selon lui, Moïse Ambroise Gomis a lancé aussi beaucoup de mannequins et de top models parmi lesquelles on peut citer Erika, Marième Sidibé, Mame Diarra, Ya Awa, etc. Il a aussi accompagné pas mal de créateurs, notamment Thiané Diagne ‘’Jour J’’, Yayi Design, Oumou Sy, Diouma Dieng Diakhaté, etc.

La styliste Oumou Sy avec qui l’animateur de ‘’Midi première’’ a cheminé se souvient de leur première collaboration lors de la relance de ‘’Takussanu Ndar’’ pour stimuler le tourisme à Saint-Louis du Sénégal en 1989.

‘’Il m’a toujours sollicitée pour habiller les Miss en tenue traditionnelle. Une grande personnalité est partie, nous devons lui rendre un vibrant hommage’’, dit-elle.

L’animateur audiovisuel Moïse Ambroise Gomis a été pendant 26 ans le président du comité d’organisation de ‘’Miss Sénégal’’ un concours de beauté dont il a été à l’origine de la création.

Il était aussi l’animateur de plusieurs émissions de musique sur la télévision nationale RTS, notamment ‘’Midi première’’, ‘’Génération 80’’, ‘’Kaléidoscope’’.

Il a été le créateur de nombreux concours dont celui du chant pour les jeunes chanteurs, de la beauté ‘’Miss Jogama’’ et ‘’Miss Sénégal’’, ‘’Les Ciseaux d’or’’ pour faire la promotion des stylistes, mais aussi ‘’Trophée prestige coiffure’’ pour les salons de coiffure.

Moïse Ambroise Gomis sera inhumé ce vendredi aux cimetières musulmans de Yoff, indique sa famille.