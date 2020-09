Dakar, 16 sept (APS) – Le chef de l’Etat a demandé mercredi au ministre de la Culture de lui ‘’proposer (…) un plan spécial de relance des activités culturelles au Sénégal’’, annonce le communiqué du conseil des ministres.

‘’Le président de la République (…) a demandé au ministre de la Culture de lui proposer, en relation avec les acteurs, un plan spécial de relance des activités culturelles au Sénégal’’, lit-on dans le texte publié après la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement.



Selon la même source, le chef de l’Etat a aussi ‘’demandé au ministre de la Culture de travailler à la contractualisation de polices d’assurance pour les bâtiments et édifices culturels’’.



De même lui a-t-il recommandé de ‘’veiller à la réhabilitation et au fonctionnement optimal du Théâtre national Daniel-Sorano’’ de Dakar.

Macky Sall a également, concernant la coopération et les partenariats, rappelé au gouvernement ‘’la doctrine relative au traitement des initiatives, projets et dossiers de coopération, dans le respect des principes de cohérence et de rationalisation’’.