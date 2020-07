Dakar, 1-er juil (APS) – Le chef de l’Etat Macky Sall a rendu hommage, mercredi, à Ousmane Sow Huchard décédé à Dakar, saluant ’’un fervent défenseur de notre culture’’ et ’’protecteur de l’environnement’’.

’’J’ai appris avec émotion le décès de Ousmane Sow Huchard. Fervent défenseur de notre culture et protecteur de l’environnement, Soléya Mama s’est toujours battu pour ses idées et pour des valeurs’’, a écrit dans un tweet le président Sall. ‬

Il a présenté ainsi ses condoléances ’’les plus attristées’’ à sa famille, au monde de la culture.

Ousmane Sow Huchard, anthropologue, muséologue, musicologue, critique d’art, conservateur de musée, est décédé ce mercredi à Dakar à l’âge de 77 ans des suites d’une maladie.

Consultant international, il a d’abord reçu une formation technique en pratique d’électricité avant d’entamer des études universitaires sur l’anthropologie, la musique et la muséologie au Canada.

Titulaire d’un B.A en histoire de l’art et archéologie classique à l’Université Laval en 1978 et d’un Master of Science en anthropologie, option muséologie de l’Université de Montréal en 1980, Ousmane Sow Huchard est également PhD en anthropologie sociale et culturelle de l’Université de Laval, en 1985.

Auteur-compositeur-interprète, il a été également chargé de cours de muséologie du Département d’anthropologie de l’Université de Laval, en 1981.