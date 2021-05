Malika, 20 mai (APS) – Le centre d’informatique et de gestion appliqué (CIGA) de Malika (banlieue de Dakar), créé en 2003, va se lancer dans la promotion de la gastronomie thaïlandaise, a appris, jeudi, l’APS auprès de son directeur général, Mamadou Mbaye.

’’Dans le cadre de notre coopération avec l’Ambassade de Thaïlande à Dakar, nous allons dérouler une formation pour faire la promotion de la gastronomie de ce pays au Sénégal’’, a-t-il déclaré, lors d’une visite dans son centre d’une délégation de l’Ambassade de Thaïlande à Dakar.

M. Mbaye a estimé que cette coopération permettra à son centre de former les pensionnaires en gastronomie thaïlandaise.

’’Nos apprenants pourront s’investir dans cette gastronomie thaïlandaise et chercher des financements pour créer leurs propres entreprises et des emplois au profit d’autres Sénégalais, les jeunes notamment’’, a-t-il souligné.

Selon lui, cette coopération vise dans un premier temps la gastronomie, mais elle pourrait toucher, dans le futur, les autres spécialités du centre.



’’Actuellement, nous sommes en train de cibler les meilleures écoles sénégalaises pour faire la promotion de la culture, de la gastronomie et des techniques culinaires thaïlandaises’’, a pour sa part, indiqué Jirajett, représentant de l’Ambassade de Thaïlande à Dakar.

Le diplomate a en outre ajouté qu’ils sont ’’heureux’’ de constater que le riz thaïlandais ’’est bien apprécié’’ au Sénégal.

Le Centre d’informatique et de gestion appliquée est spécialisé en administration et gestion, en génie civile et électrotech, en informatique et système ainsi qu’en hôtellerie, restauration et tourisme.

SG/OID