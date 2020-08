Mbour, 25 août (APS) – Les Mandingues de Mbour (ouest) ont dénoncé lundi les sorties nocturnes du Kankourang durant ces derniers jours, dans le périmètre de cette commune, une initiative dont ils se démarquent en estimant qu’elle est de nature à ‘’saboter’’ leurs traditions.

‘’Il nous a été donné de constater des sorties nocturnes du Kankourang, de manière intempestive, irrégulière et illégale. La collectivité mandingue, gardienne de la tradition, se démarque totalement de telles pratiques et condamne fermement ces initiatives qui ne sont rien d’autres que des actes de sabotage, avec un objectif à peine voilé de déstabilisation et de discrédit de notre collectivité’’, écrit le secrétaire général de la communauté mandingue de Mbour, Mamadou Aïdara Diop.

Dans un communiqué parvenu à l’APS, les Mandingues jugent ‘’inacceptables’’ de telles pratiques. Ils disent avoir saisi ‘’officiellement’’ les autorités compétentes, notamment le commissaire central de police de Mbour.

Ce dernier, selon Mamadou Aïdara Diop, a promis de prendre les ‘’dispositions idoines’’ pour mettre fin aux ‘’violations répétées’’ des lois et règlements pouvant découler des sorties nocturnes du Kankourang.

La communauté mandingue, au nom de son président, de tous les sages et de l’ensemble de ses membres, réaffirme son ‘’engagement ferme et irréversible’’ à conduire ses activités dans le cadre du respect des lois et règlements en vigueur au Sénégal’’, selon le communiqué.

Elle avertit qu’elle ‘’ne saurait, en aucune façon, accepter que [sa] tradition multiséculaire soit bafouée, souillée, profanée et banalisée par des individus malintentionnés’’.

Le Kankourang renvoie à la fois à un masque et à un rituel célébrant la circoncision chez les Mandingues.

Il s’agit d’un personnage mythique recouvert de fibres extraites d’écorces d’arbres et censé protéger les jeunes circoncis pendant leur initiation.

Il a été élevé en 2005 au rang de patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco, l’agence chargée de l’éducation, de la science et de la culture aux Nations unies.