Louga, 23 déc (APS) – Le Festival international de percussions et de folklore de Louga (Fesfop) est partie prenante dans l’organisation de la 10e édition du Festival national des arts et culture (Fesnac) qui se déroule présentement à Louga (du 20 au 23 décembre), a dit son président, Babacar Sarr qui y voit une "osmose" entre les deux manifestations culturelles.





"Nous sommes de Louga, des hommes et femmes de culture, donc quand la culture appelle, nous devons y être. Vous voyez qu’il y a une osmose, une implication, c’est cela la complémentarité et la solidarité autour d’objectifs communs", a souligné à l’APS, Babacar Sarr.



Deux groupes invités au Fesfop, en l’occurrence la troupe de danse "Oiseau blanc" de la Guinée Conakry et l’orchestre musical "Bademba" de Bamako, au Mali ont presté au Fesnac.



Ils resteront à Louga jusqu’au 1er janvier 2018 pour participer au Fesfop prévu du 28 décembre au 1er janvier 2018, a indiqué Babacar Sarr.