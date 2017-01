Dakar, 10 jan (APS) – L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon au Sénégal, Onanga Ndiaye, a dit souhaiter le renforcement de la coopération entre les chambres de commerce du Sénégal et celles du Gabon, afin de donner plus de visibilité aux échanges commerciaux entre les deux pays.

’’Il serait bénéfique de renforcer le partenariat entre les chambres de commerce des deux pays afin de mesurer le volume des échanges commerciaux en un temps déterminé’’, a indiqué M. Ndiaye, invité jeudi de la rédaction de l’APS.