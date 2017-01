Dakar, 24 jan (APS) – Le film documentaire "Une simple parole", réalisé en 2014 par Mariama Sylla Faye et Khady Sylla, sera projeté au siège de la Fondation Konrad Adenauer à Dakar, jeudi, à 18 heures, selon un communiqué reçu à l’APS.



Cette production cinématographique "est un portrait de la culture traditionnelle et orale et un questionnement sur le monde", explique la même source.



La projection d’"Une simple parole" (63 minutes) sera suivie d’un débat, qui sera dirigé par le cinéaste Hubert Laba Ndao.