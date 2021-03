Dakar, 28 fév (APS) - Le Musée des civilisations noires a décidé de prolonger jusqu’au 7 mars prochain l’exposition dédiée à Léonardo de Vinci qu’elle abrite depuis le 16 janvier dernier, annonce-t-il dans un communiqué.



Cet exposition qui devait initialement prendre fin ce 28 février, a été prolongée d’un "commun accord" entre la direction du MCN et les autorités italiennes, précise le communiqué.

L’exposition des 17 chefs d’œuvres du peintre italien Léonardo De Vinci (1452-1519) au Musée des civilisations noires, dont "La Joconde" et la fresque représentant "La Cène", s’inscrit dans le cadre de la promotion de la diversité et du dialogue des cultures, avait souligné le directeur général du MCN, le professeur Hamady Bocoum.

Elle offre à voir en un seul lieu, par le biais d’une reproduction numérique rendue possible par la "RAI Com", branche commerciale de l’audiovisuel public italien, les plus célèbres tableaux du génie de Florence.

Parmi les tableaux exposés, il y a "La Joconde" dont l’original se trouve au musée du Louvre à Paris, "l’Annonciation", "La Cène", qui reproduit la fresque murale de l’Eglise de Santa Maria delle Grazie à Milan, "Les Vierges de Roger" dont l’une est à Paris (France) et l’autre à Londres (Royaume Uni).



Chaque toile est accompagnée d’un panneau expliquant le contenu et les conditions de réalisation de l’œuvre.