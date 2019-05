Dakar, 30 mai (APS) - L’Association pour la renaissance du pulaar-Tabital Pulaagu Sénégal (ARP-TPS) a fait part de son ’’indignation’’ et de son "désaccord total" relativement "à tous propos tendancieux, haineux et ethnicistes visant à saper" l’unité nationale, en allusion à la sortie malheureuse de l’animatrice Adia Astou Cissé de la chaîne de télévision privée 7TV.



Dans son émission "Ramadan Show" du 24 mai dernier, "il a été attribué à la communauté Haalpulaar ou Fulbe des comportements indignes d’un être humain", des propos qui ont "soulevé dans notre communauté un émoi indicible", souligne cette association dans une lettre de protestation adressée au président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) et dont l’APS a obtenu une copie.

Par ce biais, l’association souhaite "clarifier" sa position "par rapport au débat qui commence à prendre une ampleur démesurée à tous les niveaux dans notre pays", conformément aux orientations de son statut qui l’amènent à "s’intéresser à tous les questions touchant aux intérêts de ses membres (...) ainsi qu’à toutes les questions visant à consolider la cohésion et l’unité de notre nation".

Elle dit ne pas pouvoir "tolérer qu’il y ait des écarts aux relents ethnicistes au niveau de notre pays, le Sénégal, pour quelque prétexte que ce soit, notamment à l’endroit de la communauté dont elle est en charge de promouvoir la langue comme langue d’éducation, de formation".

"Or, ne voit-il pas que depuis quelques temps, dans les médias et sur les réseaux sociaux, il est observé dans notre pays des sorties malheureuses, émanant même de personnalités politiques, qui visent à stigmatiser une seule des composantes de la nation : la communauté peule", peut-on lire dans cette lettre de protestation.

Aussi l’Association pour la renaissance du pulaar fait-elle part de son "indignation" et de son "désaccord total par rapport à tous propos tendancieux, haineux et ethnicistes visant à saper l’unité nationale".

Elle dit dans le même temps condamner "avec la dernière énergie la déclaration de l’animatrice en question et toute forme de réaction y liée tendant à exploiter l’évènement à des fins inavouées".

De cette manière, l’association souhaite faire entendre sa voix "pour la paix et l’unité nationale, mais aussi (son souhait) de voir pareille calamité ne plus se reproduire où que ce soit et contre quiconque au Sénégal".

Tabital Pulaagu Sénégal dit pardonner certes, considérant les excuses formulées par l’animatrice et la directrice de la télévision 7TV, mais réitère "clairement" son "souhait que cela ne se reproduise plus à l’encontre de quelque ethnie ou communauté que ce soit au Sénégal".