Dakar, 21 mai (APS) – La série radiophonique ‘’Dianké’’, consacrée aux femmes vivant dans les pays du Sahel, sera diffusée par Radio France internationale (RFI), a appris l’APS auprès de ce média français.

‘’‘Dianké’ raconte l’histoire d’une jeune femme africaine indépendante et de caractère, qui va se lancer en politique pour combattre la corruption. C’est une histoire africaine au féminin, qui met la voix des femmes et des jeunes au centre d’un récit contemporain, qui bouscule les stéréotypes de genre’’, explique RFI dans un communiqué.

‘’Cette fiction ouest-africaine comprend 12 épisodes de 20 minutes chacune et aborde des thèmes divers : corruption, secrets de famille, amour et campagne électorale, conviction et combat des femmes, l’émancipation féminine’’, précise le texte.

Dianké est le personnage principal de la série. Ce rôle est interprété par la Sénégalaise Aïda Sock, actrice, chanteuse et mannequin née au Niger.



Dianké est cadre dans une entreprise de transport, selon le synopsis de la série, qui a été écrit par le slameur et romancier sénégalais Insa Sané. Elle a été licenciée après avoir refusé de céder à la corruption dans son secteur d’activité. Sous l’emprise de la colère, elle enregistre sur les réseaux sociaux une vidéo qui devient rapidement virale et change le cours de sa vie.

La série produite à Dakar est entièrement tournée en français, avec le soutien de l’Agence française de développement et de CFI, une agence française chargée du développement des médias. Elle sera traduite en haoussa, en mandingue et en pulaar, qui font partie des langues de diffusion de RFI.

La série radio sera diffusée avec la collaboration de 500 radios partenaires de RFI en Afrique, selon le communiqué.

‘’Dianké’’ est une production du Réseau africain d’éducation pour la santé (RAES), une organisation non gouvernementale.

Le RAES a également produit la série ‘’C’est la vie’’, qui raconte la vie quotidienne d’un centre de santé, dans un quartier fictif d’une ville africaine.