Saint-Louis, 7 jan (APS) - Une séance de présentation-dédicace du livre "CAN 2019. De l’accueil euphorique des Lions du Sénégal : lecture politique d’un fait polémique", d’Alpha Amadou Sy, se tiendra samedi à 16 heures, à l’institut français de Saint-Louis (nord), selon un communiqué reçu à l’APS.



Amadou Hamidou Diallo, enseignant à l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis, et Abdoulaye Diallo, l’administrateur des éditions L’Harmattan-Sénégal, interviendront à cette rencontre.

Les journalistes Samba Oumar Fall (Le Soleil), Malick Thiandoum (I-Radio) et Abdoulaye Cissé (RFM) prendront également part à la séance de présentation-dédicace, selon le communiqué.

Alpha Amadou Sy, professeur de philosophie et essayiste, est auteur de plusieurs livres dont "L’Afrique et le défi républicain. Une lecture des élections sénégalaises de 2009" (2011) et "Limaginaire saint-louisien" (2014).