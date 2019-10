Saint-Louis, 24 oct (APS) - Des innovations seront introduites dans la démarche du Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis (CEPS), à travers "la mise en œuvre d’un programme annuel’’ d’animation culturelle, a indiqué le président de cette structure, Alioune Badara Coulibaly.

S’exprimant mercredi à l’occasion de la rentrée littéraire du CEPS, il a précisé que "le milieu scolaire sera ciblé, avec des ateliers d’écriture, des conférences, des séances de contes et lecture publique", dans les lycées, collèges et écoles primaires, et même à l’Université Gaston Berger (UGB).

Le président du CEPS s’est réjoui de la "présence massive des élèves, venus de différents établissements scolaires", un témoignage selon lui "de l’intérêt que le cercle des écrivains et poètes accorde aux préoccupations" de ces derniers.



La ville de Saint-Louis, a-t-il rappelé, est un "creuset de la culture au Sénégal", car étant "une ville d’histoire et de littérature […]".

"Les écrivains et poètes visiteront tous les établissements scolaires de la vieille ville, afin de donner aux élèves le goût de la littérature, mais surtout de la lecture, grâce à l’appui de partenaires, comme la mairie et l’Institut culturel français de Saint-Louis, partenaire traditionnel du Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis", a-t-il souligné.