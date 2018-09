Saint-Louis, 29 août (APS) - Le tourisme culturel constitue ‘’un des leviers du développement durable’’ du secteur touristique au Sénégal, dans le cadre d’une ‘’diversification de l’offre’’ qui ne se limite pas qu’au balnéaire, a déclaré mercredi le directeur du patrimoine culturel, Abdoul Aziz Guissé.

Le patrimoine culturel du Sénégal, avec ses sept sites historiques ‘’classés patrimoine mondial’’ et ses deux sites classés ‘’patrimoine immatériel’’, peut jour un rôle important dans ‘’le développement du tourisme durable qui permet le dialogue interculturel, mais aussi la découverte de l’autre’’, a dit M. Guissé.

Il intervenait lors d’un atelier axé sur le thème ‘’Le tourisme durable dans les sites du patrimoine mondial : le cas de Saint-Louis’’. Cette rencontre s’est ouverte en présence de représentants de l’UNESCO, d’enseignants de l’Université Gaston Berger (UGB) et du directeur du centre culturel régional de Saint-Louis, Moustapha Ndiaye dit ‘’Och’’, et des acteurs du tourisme.

Pour le directeur du patrimoine culturel, ‘’le monopole du tourisme balnéaire, ne participe pas au développement véritable du tourisme culturel au Sénégal’’.



Aussi a-t-il plaidé pour que ‘’les sites historiques soient mis en valeur pour favoriser l’attractivité du tourisme’’.

Selon lui, le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture ‘’doivent travailler en synergie’’, afin de mettre en valeur les atouts du tourisme culturel, en mettant en œuvre ‘’la réhabilitation, la préservation et la classification de tous les sites historiques du pays’’.

Et de convoquer le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui disait que ‘’la culture est au début et à la fin de tout développement économique et social d’un pays’’.

La directrice du Centre de recherche et de documentation du Sénégal (CRDS) de Saint-Louis, Fatima Fall, a mis en exergue le Plan de développement touristique de la veille ville.

Aly Sine, directeur de la culture, du patrimoine et du tourisme de la mairie de ville, a fait pour sa part une présentation sur le thème : ‘’Le tourisme dans la nouvelle stratégie de valorisation économique du patrimoine culturel de Saint-Louis’’.

Le Dr Abdoul Sow, maître de conférences, section métiers du patrimoine à l’UFR CRAC de l’UGB a lui développé le thème : ‘’Les escales du fleuve Sénégal : quels patrimoines et quels tourismes dans la vallée’’ ?