Saint-Louis, 18 mai (APS) – Au total, vingt-huit artistes sénégalais et mauritaniens prendront part à la septième édition des Itinéraires artistiques prévue du 5 au 30 juin à Saint-Louis, a appris l’APS de ses organisateurs.



Des workshops et ateliers au profit des élèves seront au menu de ces rencontres d’échanges artistiques qui se dérouleront au Centre de recherches et de documentation du Sénégal (CRDS), a indiqué un communiqué de l’initiateur de l’évènement, l’artiste Abdou Karim Fall.



AMD/AKS