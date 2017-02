Louga, 15 fév (APS) - Aly Bathily, actuel secrétaire général de la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV), a été désigné pour assurer l’intérim du directeur-gérant de ladite société, annonce un communiqué reçu mercredi à l’APS.

Le texte rappelle que Bouna Manel Fall a "été démis de ses fonctions de Directeur-gérant le 10 février 2017 par décision du Conseil d’administration’’.



’’La notification lui a été servie le 13 février

2017 et toutes les dispositions ont été prises pour un parfait

déroulement du travail dont les prochaines répartitions prévues pour début mars", assure le communiqué.



"Conscient des grandes attentes de la communauté artistique, le Conseil d’administration rappelle ainsi que la nouvelle société tient à rester une maison de verre et qu’elle ne s’interdira aucune décision allant dans le sens de la conformité aux principes de la bonne gouvernance", poursuit le texte.



Il rappelle que "la SODAV est le fruit de la volonté des ayants droit qui ont élu en toute souveraineté un Conseil de 36 membres pour relever le triple défi de l’efficacité, de la transparence et de l’équité".