Saint-Louis, 26 août (APS) - Ahmad Sahid Diba, alias Baye Dibs, étudiant à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, a sorti lundi son premier album de rap intitulé "Daray Adouna" qui comporte 8 titres, a constaté l’APS.

Dans cette production, le jeune rappeur aborde plusieurs thèmes pour demander aux jeunes de "garder le courage en leur montrant la voie de la réussite".

Le jeune artiste chante "la mort", "la gloire de l’Afrique", symbolisée par l’érudit Sidy Bahram Baye Niass, une "fierté pour le Sénégal et le continent africain", dit-il.

De même, Baye Dibs évoque l’érosion côtière dans la Langue de Barbarie et le courage des populations de Guet Ndar et Goxu Bathie, des quartiers de Saint-Louis qui sont confrontés à l’avancée de la mer, entraînant la destruction des maisons et des pertes en vies humaines.

"Nous sommes engagés dans le rap social pour soutenir et interpeller les populations sur les maux qui frappent la société sénégalaise et africaine, mais surtout des messages à l’endroit des élèves, étudiants, et l’ensemble de la communauté éducative pour que le système éducatif sénégalais s’oriente vers l’excellence", soutient le jeune rappeur.

Baye Dibs souligne que son ’’parcours du combattant’’ à l’UGB, lui a permis de voir tous les problèmes auxquels les universités sont confrontés, appelant les étudiants à "garder le moral’’ et à "persévérer vers l’excellence, car étant les futurs espoirs de la nation".