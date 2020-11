Dakar, 18 nov (APS) – La Maison des reporters, un groupe de presse sénégalais, fait partie des trois lauréats de la cinquième édition du Prix francophone de l’innovation dans les médias, annoncent les promoteurs de cette initiative, dont Reporters sans frontières (RSF) et Radio France internationale (RFI).

La Maison des reporters, dirigée par le journaliste Moussa Ngom, a reçu le deuxième prix, doté de 4,2 millions de francs CFA (6.500 euros), précisent RSF, RFI et l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), dans un communiqué parvenu mercredi à l’APS.

Le premier prix, auquel est attachée une récompense de 10.000 euros (environ 6,5 millions de francs CFA), a été décerné au site d’information Congo-Check, en République démocratique du Congo.

Le troisième prix, avec une récompense de 3.500 euros (près de 3 millions de francs CFA), est décerné à Haïti Climat, un site internet haïtien consacré aux questions environnementales et aux "bonnes pratiques" en matière d’écologie ou d’agriculture intelligente.

"La Maison des reporters est un site internet indépendant, qui propose des enquêtes et des reportages audiovisuels sur des questions de société au Sénégal, avec un modèle économique reposant sur le financement participatif, notamment pour la réalisation des enquêtes", expliquent RSF, RFI et l’OIF.

Membre-fondateur de La Maison des reporters, le journaliste Moussa Ngom est membre de la 46e promotion (2018) du Centre d’études des sciences et techniques de l’information, l’institut de journalisme et de communication de l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.

Il a été deux fois lauréat des Prix africains de fact-checking (2017 et 2018), dans la catégorie "étudiant en journalisme", puis lauréat en 2018 de la bourse AFP-Afrique et d’autres distinctions, selon le site d’information de La maison des reporters, qui dit faire le "pari d’un journalisme au temps long et au contenu réfléchi, dans le but de comprendre plutôt que d’absorber, sans assimiler la masse d’infos qui l’assaille tous les jours".



Le Prix francophone de l’innovation dans les médias, fruit d’un partenariat entre l’OIF, RFI et RSF, "encourage l’innovation dans les médias qui contribuent à renforcer la liberté de la presse, l’information de qualité, ainsi que le rayonnement et l’attractivité de la langue française".