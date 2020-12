Saint-Louis, 1er déc (APS) - Le philosophe et écrivain Alpha Amadou Sy vient de mettre sur le marché un nouvel essai consacré aux mutations professionnelles impactant l’évolution des couples, une publication dont l’une des ambitions est de favoriser un dialogue de nature à préserver la société sénégalaise dans son équilibre et ses "valeurs intrinsèques".



Intitulé ’’Les couples dans la tourmente. Essai sur les ménages à l’épreuve des mutations socioprofessionnelles", le nouvel ouvrage, publié à Paris aux éditions L’Harmattan, se veut une analyse du processus au cours duquel aux liens matrimoniaux, traditionnels se sont substituées des unions conjointe/conjoint désormais fondées sur l’amour, en tant que sentiment d’affection et d’attachement.

A partir d’une approche pluridisciplinaire, l’auteur, professeur de philosophie et formateur, explore de nombreux domaines de la connaissance allant de l’histoire à la psychologie et "ses ramifications modernes", en passant par la sociologie, l’anthropologie, la médecine.

Alpha Amadou Sy "revêt les gants de l’anthropologue pour étudier les mutations de notre modèle social bouleversé dans ses fondamentaux successivement par les secousses de l’islamisation, la colonisation, l’accès des femmes à l’école et la modernité", lit-on dans la préface consacrée à ce livre.

"Les charges mentales, familiales et socio-professionnelles de la femme y sont épluchées au peigne fin sous les exigences de la wonderwomen, attitude imposée par le monde moderne et le regard de la société empreint d’attentes traditionalistes", ajoute-t-on de même source.

Il rend "un vibrant hommage à la femme traditionnelle, moderne, en mutation voire les trois à la fois, par une analyse à la fois réaliste et emphatique de l’expérience de nos grand-mères, des combats de nos mères et de nos challenges présents et à venir. Enfin, ce livre est une ode à la famille et sa préservation", note le préfacier.

Selon lui, le professeur Alpha Amadou Sy, en définitive, incite par cet essai à "restaurer le dialogue dans une société où malgré ses maux, équilibre et valeurs intrinsèques ne doivent pas être de vains mots".