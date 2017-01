Ziguinchor, 24 jan (APS) – Le Cinéma numérique ambulant (CNA), organisateur du Festival Casa-Ciné (20-25 janvier), veut réaliser un film d’animation sur "la protection de l’environnement" et "la culture de la paix" dans les collectivités locales dépourvues de salles de cinéma, a annoncé mardi à l’APS sa directrice, Coumba Sarr.



Elle a séjourné à Ziguinchor (sud) pendant deux jours, accompagnée de jeunes désireux de soutenir cette initiative, à l’occasion de l’ouverture officielle, vendredi dernier, du Festival Casa-Ciné.

Coumba Sarr a rencontré des jeunes dans le quartier de Lyndiane et à la place Gao de Ziguinchor, au cours d’ateliers d’initiation à la projection de films consacrés à "la protection de l’environnement" et à "la culture de la paix".

La troisième édition de ce festival axé sur ces deux thèmes a été étendue aux villes de Kolda, Vélingara (sud) et Tambacounda (est).

"Le cinéma d’animation sénégalais n’est pas très connu au Sénégal. C’est pourquoi nous avons organisé ce festival de films itinérant, dont le premier objectif est de promouvoir le droit des enfants", a expliqué Coumba Sarr dans un entretien avec l’APS.

"Nous voulons que les jeunes bénéficient (...) d’une initiation au cinéma d’animation, ce qui va sans doute avoir un impact sur la cinéphilie. Nous concevons le cinéma comme un vecteur de transformation sociale capable de changer positivement les comportements et de créer une mobilisation citoyenne", a-t-elle ajouté.

Le Festival Casa-Ciné est, selon elle, un moyen de promotion du cinéma d’animation pour les "publics défavorisés", qui n’ont jamais été dans une salle de cinéma.

"Nous voulons aussi renforcer les capacités des jeunes en matière de réalisation de films d’animation, valoriser le talent des enfants par des ateliers d’expression, et les inciter à protéger l’environnement (…) en renforçant l’éducation et la culture des jeunes participants", a poursuivi Coumba Sarr.

Le Cinéma numérique ambulant cherche aussi, selon sa directrice, à promouvoir "le dialogue social et culturel dans l’espace scolaire", à "approfondir la sensibilisation sur les violences et les abus que subissent les enfants, notamment dans les zones de conflits, où le système de protection de l’enfance est défaillant".

Le CNA regroupe des associations à but non lucratif de plusieurs pays, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Tchad, la Tunisie, le Maroc et la France.

Son rôle est d’assurer la diffusion de films et de documentaires africains dans "des régions enclavées, où le cinéma n’existe pas".

Le CNA propose aussi au public des documents audiovisuels, qui servent à la sensibilisation sur les "problèmes et enjeux liés au développement durable, à la santé et aux réalités sociétales", selon sa directrice.