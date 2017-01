Dakar, 11 jan (APS) - La troupe artistique chinoise de la région autonome musulmane ouïgoure du Xinjiang donnera, lundi à 20h, au Grand Théâtre national, un spectacle de chants et de danses, annonce un communiqué de l’Ambassade de Chine reçu à l’APS.



Cette troupe artistique de 30 membres séjourne au Sénégal du 13 au 17 janvier, pour "partager la joie festive de la fête du printemps 2017, début de l’année lunaire chinoise avec le peuple sénégalais", informe la même source.



La prestation des artistes chinois se déroulera en présence du ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, et du vice-ministre de la Culture de la Chine, Ding Wei, mais aussi d’autres personnalités, de représentants du corps diplomatique et de ressortissants chinois.



"Ce qui est encore exceptionnel, c’est que le président de la République Macky Sall présentera pour la première fois, à travers Mbagnick Ndiaye, les voeux de la fête du printemps à la communauté chinoise à l’occasion de cette soirée [qui sera] riche en couleurs culturelles et émotionnelles", note le communiqué.