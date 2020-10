Dakar, 14 oct (APS) – Le chef de l’Etat a demandé mercredi au ministre de la Culture et de la Communication de procéder à une évaluation institutionnelle et financière de la SODAV, la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins, a-t-on appris de source officielle.

‘’Le président de la République a (…) demandé au ministre de la Culture de procéder, avec toutes les parties prenantes, à l’évaluation institutionnelle et financière de la SODAV’’, rapporte le communiqué du conseil des ministres.

Macky Sall a également demandé au ministre concerné de procéder ‘’à la mise en place fonctionnelle de la Commission permanente de contrôle des sociétés de gestion collective’’.