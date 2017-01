Dakar, 16 jan (APS) - La République populaire de Chine et le Sénégal ont signé lundi à Dakar, un Programme exécutif de coopération culturelle pour la période 2017-2019, a constaté l’APS.

Cet accord a été paraphé par le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye et le vice-ministre chinois de la Culture, Ding Wei.

Ce dernier a entamé samedi une visite de travail au Sénégal, prévue pour se poursuivre jusqu’à mardi, dans le cadre de la coopération sino-sénégalaise, notamment matérialisée par "la construction d’infrastructures culturelles de grandes dimensions’’, a souligné Mbagnick Ndiaye.

Il a cité le Grand Théâtre, le Musée de civilisations noires, le projet de construction du centre culturel chinois à Dakar, sans compter des accords d’échanges culturels entre groupes artistiques des deux pays.

"Le Grand Théâtre et le Musée des civilisations noires sont les marques visibles de la coopération dynamique entre la Chine et le Sénégal", a signalé le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication, en remerciant la partie chinoise pour "la marque d’attention" portée à la culture sénégalaise.

Il en a profité pour annoncer l’inauguration du musée des Civilisations par le président Macky Sall ’’entre fin mai et début juin’’, en présence de "très hautes personnalités" chinoises notamment.

D’ici là, "quelques travaux" devront être réalisés pour terminer cette infrastructure, à savoir une grille de protection, un mur de clôture et une esplanade, a-t-il précisé.

Mbagnick Ndiaye a par ailleurs sollicité l’assistance technique chinoise pour le maintien de l’infrastructure et la mise à disposition d’un d’assistant technique pour la formation du personnel du Grand théâtre et du Musée des civilisations noires.

"La culture joue un rôle extrêmement important dans les relations entre le Sénégal et la Chine. La réalisation du Centre culturel chinois à Dakar va en être la preuve’’, qui "sera un lieu de brassage entre les cadres et intellectuels. C’est un projet fondamentalement intéressant’’, a soutenu le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication.

Son homologue Ding Wei assure de son côté que la Chine attache "une grande importance" à sa coopération culturelle avec le Sénégal.

Partant, le vice-ministre chinois chargé de la Culture a proposé "une intensification" du rythme des visites de haut niveau des responsables culturelles des deux pays pour consolider cette perspective, avec l’échange de programmes, les voyages culturels, entre autres initiatives similaires.

Ding Wei a en outre annoncé un don de 40 millions de matériel de bureaux au ministère sénégalais de Culture et de la Communication, avant de solliciter de la partie sénégalaise un terrain à côté du musée des Civilisations noires, pour la construction du Centre culturel chinois au Sénégal.

