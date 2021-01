Dakar, 3 jan (APS) - Des ressortissants de Touldé Dimar ou Dimat (Podor) souhaitent l’inscription de cette localité sur la liste du patrimoine historique classé.



Dans un communiqué transmis à l’APS, l’initiative du Patrimoine du Touldé Dimat (PTD) rappelle que cette localité, située à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal, est ’’un terroir d’origine de grandes figures religieuses et politiques du Fouta Toro et du Sénégal (Elimane Boubacar Kane, Elimane Saïdou...)’’.



Selon eux, l’importance de ce territoire est ’’peu célébrée’’ car ses lieux mémoriels sont peu vulgarisés.



’’60 ans après notre indépendance, le Touldé Dimat n’est pas pris en compte dans les inventaires officiels des sites historiques du Sénégal et de la Mauritanie’’, déplorent les membres de PTD.



Ils soulignent qu’à Dimat se trouve aussi le mémorial des trois saints, lieu de la fameuse rencontre entre Elimane Boubacar Kane, Thierno Diabira et Elhadj Omar.



Ils ajoutent que c’est au sortir de cette rencontre, ’’après la bénédiction de ses deux aînés Elimane Boubacar Kane et Thierno Diabira que Elhadj Omar Tall déclara la guerre sainte contre l’envahisseur français’’.

’’Dimat a été à l’avant garde la lutte contre la pénétration coloniale. Les canons pris aux français y sont encore. On peut visiter également le Tata de Fanaye et de Dimat’’, lit dans le document.



L’initiative PTD se veut un panel apolitique regroupant plus de 200 originaires du Touldé Dimat.



Elle compte fédérer autour de projets visant la renaissance du Dimar, la valorisation des sites mémoriels afin de faire revivre le tourisme culturel et de booster les activités économiques locales.

