Dakar, 04 jan (APS) - L’artiste-plasticien Papa Gora Seck, alias Geuz expose du 06 au 30 janvier, en France, pour sensibiliser sur la nécessité d’instaurer une nouvelle ère pour un monde meilleur. L’exposition sera axée autour du thème ‘’Nouveau souffle pour une nouvelle ère’’.

‘’Pour un monde meilleur, un monde de paix et de solidarité, nous nous devons cultiver le sens de l’équité, du respect et de la non-violence’’, estime Geuz, invitant ‘’tout le monde à s’activer pour la construction d’un nouveau monde dans l’espoir d’inclure toutes les franges de la société’’.

L’artiste-plasticien propose, à traverse ses œuvres, un voyage à la recherche de la paix, du respect, de la considération, de la fraternité, de la solidarité et de la liberté pour un esprit et une vie stables dans le monde.

A travers le thème ‘’Nouveau souffle pour une nouvelle ère’’, il souhaite préparer l’avenir et les générations futures en mettant à contribution toutes les forces vives pour réaliser le développement humain. Selon lui, cela passe par la conscientisation de la jeunesse du monde et par l’éradication de fléaux comme la drogue, la sinécure et l’oisiveté.

La carrière de Papa Gora Seck, né à La Médina, un quartier populaire de Dakar, a été véritablement lancée en 2002 lorsqu’il réalisa une toile géante sur l’épopée des Lions du football à la coupe du monde de la même année en Corée du Sud et au Japon.