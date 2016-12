Fatick, 24 dec (APS) - La présidente des couturiers et créateurs associés du Sénégal (CCAS), Sadiya Guèye a invité les pouvoirs publics à soutenir les acteurs de la mode notamment les couturiers pour développement du secteur





La styliste présidait, vendredi soir à Fatick, la première édition de la nuit du Sine dite "Yéré Ourouss", une initiative des couturiers Mor Talla Mbow et Maïmouna Ndiaye.



Y ont participé et montré leurs collections des tailleurs et couturiers venus de Dakar, Diourbel, Kaolack, Kédougou, Louga, Tambacounda, Thiadiaye (Thiès) et Saint-Louis.



Après avoir rappelé l’utilité de leur profession, Sadiya Guèye a, souligné que "les couturiers sénégalais sont des exemples et sont très suivis dans la sous-région donc il est nécessaire de les accompagner".



La directrice du Complexe Sadiya a en outre appelé ses confrères à davantage de "cohésion".



"Ce n’est pas toujours facile de gérer ses ateliers, de satisfaire ses clients et de présenter une aussi belle collection", a relevé l’ex Top modèle.



Pour sa part, Mor Talla Mbow, l’un des initiateurs du défilé a dit son ambition d’inscrire l’activité dans l’agenda culturel de la région de Fatick.



La nuit du Sine "Yéré Ourouss" a "une empreinte indélébile" et les tailleurs de Fatick veulent qu’elle devienne annuelle, a-t-il soutenu.



En effet "l’organisation de tel évènement à Fatick était un défi qui a été relevé avec des personnes de bonne volonté", a-t-il fait remarquer.



Selon Mor Talla Mbow, "cette soirée nous offre l’occasion de démontrer aux populations de Fatick et même du Sénégal que le talent est au Sine".