Thiès, 8 mars (APS) - Les Manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès (MSAD) élaborent un plan stratégique de développement, pour mieux ’’ maîtriser et évaluer’’ leurs activités, a révélé le directeur général de cet établissement, Aloyse Ndam Diouf.



‘’Nous sommes en train d’élaborer un plan stratégique de développement, pour aller vers un contrat de performance avec l’Etat du Sénégal ’’, a dit M. Diouf, dans un entretien accordé vendredi à l’APS.



Les MSAD, qui ont célébré cette année leur 54 ans d’existence, sont dans une phase de relance, avec notamment un renouvellement des effectifs, a-t-il signalé.



Le processus enclenché ’’pourrait’’, dit-il, " nous permettre de disposer de plus de ressources pour pouvoir mieux nous projeter et développer les activités que nous menons au niveau de la manufacture et mieux les maîtriser et les évaluer’’.



Aloyse Diouf justifie la pertinence de mettre en place des outils d’évaluation par le caractère ’’ difficilement quantifiable’’ de l’art, et par l’exigence du métier de tapisserie, en termes de dextérité.



’’La dimension notoriété et prestige que les manufactures ont jouée à travers leur rayonnement artistique dans le monde, nous ne pouvons pas l’estimer en termes quantitatifs, mais qualitativement c’est possible, car les manufactures ont joué un grand rôle dans le cadre de la diplomatie du Sénégal ’’, a-t-il fait valoir.



Par leur présence ‘’prestigieuse’’ à travers leurs œuvres accrochées dans de grandes institutions internationales, les Manufactures ont représenté le peuple sénégalais, par le biais d’un label et d’une belle image de son patrimoine culturel.



Il s’agira également, selon le directeur, dans le cadre de ce plan stratégique d’une réhabilitation des infrastructures.



’’Nous sommes dans un site très ancien, qui date d’avant les indépendances’’, a relevé Aloyse Diouf. L’établissement public à caractère commercial (EPIC) projette de réaliser une résidence artistique et une galerie d’art dans cet ancien camp militaire datant des ‘’années 1800’’, qui lui sert aujourd’hui de siège. Ce qui fera des Manufactures un cadre d’échange entre artistes.