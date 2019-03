De l’envoyée spéciale de l’APS : Fatou Kiné Sène



Ouagadougou (Burkina Faso), 3 mars (APS) – Les réalisatrices sénégalaises Khadidiatou Sow et Angèle Diabang, ont reçu samedi à Ouagadougou (Burkina Faso), les poulains de la 26éme édition du FESPACO pour leurs films "Une place dans l’avion" et "Un air de Kora".

Khadidiatou Sow a remporté le poulain d’art (deuxième prix du meilleur court métrage fiction), tandis que sa compatriote Angèle Diabang a obtenu le poulain de bronze dans la même catégorie.

Les lauréates ont reçu un trophée et une enveloppe financière lors de la clôture de la 26 ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou (FESPACO) au palais de sport d’Ouaga 2000.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence des chefs d’Etat burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, rwandais Paul Kagamé et malien Ibrahima Boubacar Keïta.

L’étalon d’or de Yennenga a été attribué au réalisateur rwandais Joël Karekezi pour son film "The mercy of the jungle" (La miséricorde de la jungle).

Voici le palmares du FESPACO 2019

-Longs métrages fictions

Etalon d’or de Yennenga : "The mercy of the jungle" de Joël Karekezi (Rwanda)

Etalon d’argent de Yennenga : "Karma" de Khaled Youssef (Egypte)

Etalon de bronze de Yennenga : "Fatwa" de Mahmoud Ben Mahmoud (Tunisie)

Prix Oumarou Ghanda de la meilleure œuvre : "Jusqu’à la fin des temps" de Yamina Chouikh (Algérie)

Prix meilleur montage : "Mabata Bata" de Joan Luis Sol Carvaloh (Mozambique)

Prix meilleur décor : "Desrances" d’Appoline Traoré (Burkina Faso)

Prix meilleure musique de film : "Sew the winter to may skin" de Jahmil Xt Qubeka (Afrique du Sud)

Prix meilleur son : "Karma" e Khaled Youssef (Egypte)

Prix meilleure image : "Mabata Bata" de Joan Luis Sol Carvaloh (Mozambique)

Prix du meilleur deuxième scénario : "Kétéké" de Peter Sedufia (Ghana)

Prix du meilleur premier scénario : "Regarde-moi" de Nejib Belkadhi (Tunisie)

Prix de la meilleure interprétation féminine : Samantha Mugotsia dans le film "Rafiki’’ (Kenya)

Prix de la meilleur interprétation masculine : Marc Zinga dans le film "The mercy of the Jungle" (Rwanda)

Courts métrages fictions

Poulain d’or : "Black Mamba" d’Amel Guellaty (Tunisie)

Poulain d’argent : "Une Place dans l’avion" de Khadidiatou Sow (Sénégal)

Poulain de bronze : "Un air de Kora" d’Angèle Diabang (Sénégal)

- Longs métrages documentaires

Etalon de bronze : "Whispering truth to power" de Shameela Seedat (Afrique du Sud)

Etalon d’argent : "Au temps où les arabes dansaient" de Jawad Rhalib (Maroc)

Etalon d’or : "Le loup d’or de Balolé" d’Aïcha Boro Leterrier (Burkina Faso)

Courts métrages documentaires

Poulain d’or : "Contre toute attente" de Charity Resiam Nampaso et Andréa Iannetta (Kenya/Italie)

Poulain d’argent : "Ainsi parlait Fela" de Nantenaira Lova (Madagascar)

Poulain de bronze : "TataMilousa" de Nadjia Harek (Algérie/France)

Séries TV Africaine

Premier prix : "Petites histoires, grandes vérités" d’Ambrose Cooke (Ghana)

Deuxième prix : "Blog" de Melyou AkréLoba Diby (Côte d’Ivoire)

-Films d’animation

Premier prix d’animation : "Briska" de Nadia Raîs (Tunisie)

Deuxième prix : "Un kalabanda à manger mes devoirs" de Raymond Maliinga (Ouganda)

Prix du jury : "Da Fsysy da" de Tojo Niaina Rajaofera (Madagascar)

- Films d’écoles africaines de cinéma

Premier prix : "Incompris" de Jaures Koukpemedji (Bénin)

Deuxième prix : "Maison de retraite" d’Ismaël Césaire Kafando (Burkina Faso)