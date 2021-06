Dakar, 21 juin (APS) - Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a dévoilé, lundi, l’affiche de sa 27e édition prévue du 16 au 23 octobre prochain, avec comme pays invité d’honneur la République du Sénégal.

Le visuel signé par le peintre burkinabé Christophe Sawadogo, qui associe arts visuels et le cinéma, a été dévoilé lors de la conférence de presse de lancement de la campagne de communication tenue au "Ciné Burkina" à Ouagadougou (Burkina Faso) et suivie par zoom.

L’affiche représente la princesse Yennenga regardant devant alors que son étalon a la tête tournée dernière.



Selon le peintre Christophe Sawadogo, cette image symbolise "un regard sur le passé et l’avenir".

Le Sénégal est invité d’honneur de cette édition 2021 pour diverses raisons, parmi lesquelles la coopération culturelle avec ce pays, a dit la ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, Elyse Thiombiano IIboudo.

Elle souhaite que le président de la République du Sénégal Macky Sall soit présent à cette édition du Fespaco.

"Nous attendons la participation du Sénégal avec la présence du président de la République du Sénégal Macky Sall, son ministre de la Culture et les autres ministres disponibles", a-t-elle dit.



La ministre burkinabè a ajouté : "On attend également tous les moyens techniques et financiers que le Sénégal peut nous apporter pour permettre au festival d’aller de l’avant".

Elyse Thiombiano IIboudo a de nouveau lancé un appel aux partenaires techniques et financiers, afin qu’ils examinent "avec la plus grande attention", les requêtes de financement qui leur ont été adressées par le délégué général du FESPACO.

"Malgré un contexte économique mondial difficile, le maintien de leur accompagnement au profit de la biennale permettra de renforcer cet espace de dialogue culturel et de promotion de la paix qu’offre ce festival", dit-elle.

L’organisation de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, note-t-elle, est "un défi" dans un contexte marqué par la double crise sécuritaire et sanitaire.

Le délégué général Alex Moussa Sawadogo a annoncé que 1132 films ont été reçus après la clôture des inscriptions.

Des innovations sont prévues pour cette édition qui a pour thème retenu : "Cinéma d’Afrique et de la diaspora, nouveaux talents, nouveaux défis".

Il a cité le "Yennenga Connexion", une plateforme de collaboration entre le FESPACO et les mécanismes de référence d’aide à la création du cinéma africain.



Il y a aussi le "Yennenga Liboni", consacré aux réflexions et aux échanges, et le "Yennenga post-production", une passerelle qui favorise les partenariats de coproduction et l’accès au marché international des œuvres africaines.

De même a-t-il évoqué le "Fespaco prespectives", consacré aux réalisateurs qui sont à leur première et deuxième long métrage, cette section soutient les créateurs qui recherchent avec confiance leur propre expression artistique.

Le "Fespaco Soukabé" se concentre sur des films qui prennent les enfants et les jeunes comme cible principale dans leur récit, leur langage et le sujet cinématographique, tandis que le "Fespaco d’honneur" est destiné à honorer une personnalité du cinéma africain pour l’ensemble de ses œuvres.