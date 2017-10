Dakar, 22 oct (APS) - Le film "Félicité" du réalisateur sénégalais Alain Gomis a remporté samedi le prix spécial (’’Silver Hugo’’) du jury de la 53e édition Festival international du film de Chicago, a-t-on appris dimanche de son producteur Oumar Sall.

Le long métrage de Gomis "transporte son public dans une communauté vivement évoquée à Kinshasa sans se livrer aux stéréotypes par lesquels l’Afrique est souvent représentée à l’écran’’, argumente le jury.

"Félicité", fruit d’une coproduction impliquant le Sénégal, la France et la Belgique, est un film sur "la dignité de ceux qui affrontent ce quotidien, toutes ces femmes qui se battent tous les jours pour nous", a expliqué son réalisateur, par Alain Gomis.

Félicité est une femme libre et fière, qu’incarne la Congolaise Véro Tshanda Beya.

Elle est chanteuse le soir, dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime d’un accident de moto.

Ce fait divers constitue pour elle le point de départ d’une course contre la montre dans les rues de Kinshasa, pour le sauver, un "voyage" dans "Kin la belle" qui offre une lecture exceptionnelle d’une réalité vivante, faite de désillusions certes, mais d’énergie, de passion et de rêves.

"Félicité", présélectionné pour la 90ème édition des Oscars du cinéma prévue en mars 2018 aux Etats-Unis, a notamment remporté l’Ours d’Argent du Festival international du film de Berlin (Berlinale, Allemagne) et l’Etalon d’Or de Yennenga du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco, Burkina Faso), les grands prix des éditions 2017 de ces rencontres cinématographiques, en février et mars derniers.

En même temps que ’’Félicité’’, des films d’Argentine, de Pologne, d’Iran, de Colombie, d’Espagne et d’autres pays ont été primés lors de la cérémonie de remise des prix du 53e Festival international du film de Chicago (CIFF).

Le film "A kind of Family" (Une sorte de famille) du réalisateur argentin Diego Lerman a remporté le premier prix, le "Gold Hugo" dans la catégorie long métrage.

"Nous sommes fiers d’honorer un groupe aussi varié de films, mettant en lumière le travail extraordinaire’’ de différents professionnels du cinéma, hommes et femmes, à travers le monde, a déclaré Mimi Plauche, directrice artistique du Festival.

Le Festival international du film de Chicago sera clôturé jeudi prochain.

