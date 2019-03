De l’envoyée spéciale de l’APS : Fatou Kiné Sène



Ouagadougou (Burkina Faso), 3 mars (APS) - Le réalisateur rwandais, Joël Karelezi, a remporté samedi l’Etalon d’or de Yennenga pour son film "The mercy of the jungle" lors de la 26ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

La cérémonie de clôture s’est déroulée en présence des chefs d’Etat burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, rwandais Paul Kagamé et malien Ibrahima Boubacar Keïta.

Le Rwanda était le pays invité d’honneur de cette 26 ème édition du FESPACO.



L’Etalon de Yennenga est le grand prix du FESPACO qui se tient tous les deux ans au Burkina Faso.

Joël Karekezi se dit très content de recevoir ce nouveau trophée, estimant que son "film est panafricain avec les différentes nationalités qui y ont travaillé".

Le film "The mercy of the jungle" raconte l’histoire du sergent Xavier, héros de guerre rwandais et du jeune et inexpérimenté soldat Faustin. Ils sont en territoire ennemi où ils combattent une guerre floue.

Plusieurs prix ont été décernés lors de la clôture de cette 26ème édition du FESPACO, dont deux poulains aux réalisatrices sénégalaises, Khadidiatou Sow avec "Une place dans l’avion" et Angèle Diabang avec "Un air de Kora".