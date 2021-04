Dakar, 7 avr (APS) – Le Sénégal est le pays invité d’honneur du 27e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), prévue du 16 au 23 octobre prochain, a annoncé mercredi le gouvernement burkinabé.



’’Le Sénégal est pays invité d’honneur de cette édition pour diverses raisons parmi lesquelles la coopération culturelle avec ce pays’’, a notamment déclaré le porte-parole du gouvernement burkinabé.



Une information confirmée par le directeur de la Cinématographie du Sénégal, Germain Coly lors d’un entretien téléphonique avec l’APS.



’’Alex Moussa Sawadogo le délégué général du FESPACO vient de m’envoyer un message tout à l’heure, le Sénégal est honoré d’être l’invité d’honneur de la prochaine édition du festival de Ouagadougou’’, a-t-il dit.



Le directeur de la Cinématographie du Sénégal a assuré que la 27e édition du FESPACO sera une occasion de montrer les nombreux efforts faits par l’Etat du Sénégal pour le développement du secteur.



’’Un espace comme celui du FESPACO est sans conteste une plateforme qui va nous permettre de montrer ce que l’on est en train de faire dans un esprit panafricain comme l’a compris le chef de l’Etat qui demande à ce que le Sénégal s’implique dans l’organisation du FESPACO’’, a-t-il fait savoir en ajoutant que l’invitation d’honneur réservée au Sénégal ‘’arrive au bon moment’’.



Il annonce ainsi que des films sénégalais ont été inscrits dans les différents catégories, parmi lesquels ‘’Atlantique’’ de la réalisatrice Mati Diop et d’autres longs métrages et courts métrages.



Initialement prévue du 27 février au 6 mars 2021, la manifestation avait été reportée en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19,



"Les données sur la Covid-19 permettent de reprogrammer le festival et la mise en œuvre de toutes les activités devront tenir compte de ces mesures barrières à conserver’’, le soutient le gouvernement burkinabé à travers un communiqué.



La même source ajoute qu’un travail était en train d’être fait avec le ministère de la Santé pour la prise en charge de tous les festivaliers.



Plus de 900 films de 28 pays ont été enregistrés après la clôture des inscriptions le 31 mars dernier. 70 films seront sélectionnés et 150 invités seront conviés.



Toutes les activités qui se tiennent autour du FESPACO seront maintenues et un budget prévisionnel d’un peu plus de deux milliards de francs CFA a été retenu.



Le thème retenu pour cette édition est ’’Cinéma d’Afrique et de la diaspora, nouveaux talents, nouveaux défis’’.



