Dakar, 25 août (APS) – Mamadou Diop et Babacar Gningue, deux réalisateurs sénégalais, représenteront le pays au 20ème ‘’Clap Ivoire’’, un festival de cinéma devant se tenir du 15 au 18 septembre prochain, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, a appris l’APS.



En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus, cette édition 2020 sera numérique et se fera en ligne via les supports digitaux de l’Office national du cinéma de Côte d’Ivoire (ONACI –CI), selon les organisateurs.



Les films des représentants sénégalais ont été sélectionnés parmi la douzaine de productions (huit fictions et quatre documentaires) reçues par un jury national qui s’est réuni le 19 août dernier, a indiqué la direction de la cinématographie dans un communiqué reçu à l’APS.



Mamadou Diop représentera le Sénégal dans la catégorie fiction avec son film ’’Palanteer M’beed’’ qui raconte l’histoire d’’’un Peintre en manque d’inspiration’’.



Le synopsis du film relate que Moussa, ’’le peintre, déménage dans un nouveau quartier’’. ’’À peine arrivé, il est intrigué par le calme qui règne dans sa ruelle. Il ne voit jamais ses voisins. Excepté cette jeune fille qui habite en face de chez lui(…) et qui pourrait bien être sa nouvelle muse’’.



De son côté, Babacar Gningue, défendra les couleurs du Sénégal dans la catégorie documentaire avec son film intitulé ’’La lutte sénégalaise, le business de muscles’’.



Le film, selon son réalisateur, revient sur ce sport traditionnel devenu une vraie industrie qui génère plusieurs millions de francs CFA au Sénégal.



Le festival ’’Clap Ivoire’’, un concours de courts métrages destiné aux jeunes réalisateurs de l’Afrique de l’Ouest composé des huit pays de l’Union monétaire Ouest africain (UEMOA) est initié depuis 2006 par la Côte d’Ivoire.



